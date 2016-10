Hamburg (rtn) Eine 19-jährige Radfahrerin ist am späten Nachmittag in HH-Eilbek bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die junge Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg der Wandsbeker Chaussee in Richtung Innenstadt. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug im rechten Fahrstreifen auf der Wandsbeker Chaussee in Richtung Innenstadt. Der 59-Jährige wollte nun mit seinem Lkw nach rechts in die Ritterstraße abbiegen. Dort erfasste der Lkw die Radfahrerin, diezu diesem Zeitpunkt die Ritterstraße überquerte. Die junge Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer

erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus transportiert.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Berliner Tor, drei Rettungswagen, NAW 23B, BDI, ADI, UDI, Kran 32, GWR2 25, Polizei und Verkehrsunfalldienst