Hamburg (rtn) Gerade feierte Edmund Stoiber seinen 75. Geburtstag. In der Sendung äußert sich der Ministerpräsident a.D. zu den Streitigkeiten innerhalb der Union und spricht über sein Familienleben.



Constanze Hausmann, Rechtsanwältin

Hausmann ist die älteste Tochter von Edmund Stoiber. In der Sendung erzählt die Rechtsanwältin, mit welchen Einschränkungen sie in ihrer Kindheit und Jugend leben musste.



Judith Williams, Unternehmerin

Sie besitzt die amerikanische Staatsbürgerschaft. Mit der Sendung "Die Höhle der Löwen" feiert die Unternehmerin große Erfolge. In der Sendung spricht Williams über ihren Karriereweg.



Sebastian Fiedler, Kommissar

Fiedler ist der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen. In der Sendung äußert er sich zur Festnahme des mutmaßlichen Attentäters in Leipzig.



Markus Feldenkirchen, Journalist

Nach dem zweiten TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump gibt Feldenkirchen seine Einschätzung dazu und sagt, wer für ihn als Sieger aus dem Duell hervorgegangen ist.