Neuschönningstedt (rtn) Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei nahm am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus am Kiefernweg einen 40-Jährigen Mann in dessen Wohnung fest. Er hatte dort angeblich eine scharfe Schusswaffe abgelegt.

Entdeckt hatte diese Waffe eine Rettungswagenbesatzung die bei einem medizinischen Notfall in der Wohnung am frühen Morgen eingesetzt war. Die Waffe lag dort auf einem Stuhl. Die Rettungsassistenten hatten daraufhin die Wohnung verlassen und die Polizei alarmiert. Die Beamten machten sich vor Ort ein Bild von der Lage und entschieden, das Spezialeinsatzkommando (SEK) zu veständigen. Der Wohnblock wurde weiträumig abgesperrt, Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Eine Verhandlungsgruppe versuchte Kontakt zu dem Mann in der Wohnung aufzunehmen - ohne Erfolg. Plötzlich sei ein lauter Knall zu hören gewesen, berichteten Beobachter, die vor Ort waren. Rauch stieg am Haus auf. Über den Balkon drang das SEK in die Wohnung ein und überwältigten den Mann. Er wurde von Polizisten aus dem Haus geführt. Der Mann ging dabei auf Krücken gestützt. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde die Waffe sichergestellt. Es soll sich um eine "täuschend echt aussehende" Schreckschusspistole handeln. Auf der Polizeiwache, wohin der Mann gebracht wurde, sollte ihn ein Arzt untersuchen. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.