Brandschutzerziehung rettet Leben

Großhansdorf (rtn) Als Teil der Sicherheitserziehung an den Schulen in Schleswig-Holstein werden regelmäßig im Rahmen des Sachkundeunterrichtes an den Grundschulen auch das Thema Feuerwehr und Brandschutzerziehung behandelt. Jetzt waren die Klassen 3 A und 3 B der Grundschule Schmalenbek bei den Brandschutzerziehern der FF Großhansdorf an der Wache am Wöhrendamm zu Gast.



"Es kommt vor allem darauf an, wie man den Schülern die Gefahren des Feuers näher bringt", sagte Brandschutzerzieher Thomas Mohr. Durch gezielte und überlegte Übungen, die dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst sind, lernen die Kinder bei uns den gefahrlosen Umgang mit Feuer. Es geht auch nicht um das Feuer allein, sondern auch um richtiges Verhalten beim Brand, oder Absetzen der Notfallmeldung". Für den gesamten Unterrichtsstoff hält die Feuerwehr anschauliches Unterrichtsmaterial bereit. Auch das Thema "Rauchmelder retten Leben" steht bei den Brandschutzerziehern auf dem Programm. "Immer wieder stellen wir mit Erschrecken fest, dass immer noch in vielen Haushalten der gesetzlich vorgeschriebene Rauchmelder fehlt. Hier legen wir den Kindern dieses Thema besonders nah. Vielleicht hilft es ja, wenn die Kinder zu Hause bei ihren Eltern die fehlenden Rauchhmelder kritisieren", hofft Thomas Mohr.



Neben der Theorie gab es Praxis. So führten zum Beispiel die Mitglieder der Einsatzabteilung der Großhansdorfer Wehr, den Kindern die Funktionalität des Atemschutzes sehr anschaulich vor. Viele der Kinder sahen Feuerwehrleute unter Atemschutz zum ersten Mal. Auch die Feuerwehrfahrzeuge in der Fahrzeughalle wurden den knapp sechzig Kindern gezeigt und ausführlich erklärt. Zum Abschluss des Unterrichts wurde den Drittklässlern unter Aufsicht sogar ein Strahlrohr in die Hand gedrückt und dann hieß es zur Freude aller: Wasser marsch!