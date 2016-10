Lasbek-Dorf (rtn) Ein Landwirt hatte gerade seine Arbeiten auf einem Feld am Steindamm beendet und war auf dem Nachhauseweg. Plötzlich bemerkte er Rauch und Flammen unter der Kabine seines Treckers. Der Mann brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr.



Gegen 18.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute alarmiert. Als sie kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, brannte der große Trecker bereits lichterloh. Mit Wasser und Schaum löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Trotz eines massiven Löscheinsatzes brannte der Trecker jedoch völlig aus. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Lasbek, FF Mollhagen, FF Hammoor, Rettungsdienst und Polizei