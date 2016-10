(rtn) Bei der Hamburger Premiere des Films "Jonathan" waren die Darsteller Barbara Auer und André M. Hennicke im Abaton Kino zu Gast.

Der 20jährige Jonathan lebt mit seiner Familie auf einem Bauernhof. Sein Vater Burghardt liegt im Sterben. Martha, die Schwester seines Vaters, kümmert sich um die Familie. Doch Jonathan fühlt sich verantwortlich für das, was aus ihnen werden soll. Doch in seinen Gesprächen mit dem Vater, so intensiv sie sind, liegt immer etwas Unausgesprochenes, und Jonathan ist überzeugt, daß es mit dem Tod seiner Mutter zu tun hat.



Die Situation spitzt sich zu, als mit Ron ein alter Freund des Vaters auftaucht, mit der Absicht, sich um den Sterbenden zu kümmern. Während Jonathan sich in Anka verliebt, die als Pflegekraft immer öfter vorbeischaut, kommen die Familiengeheimnisse an die Oberfläche. Quelle: Abaton