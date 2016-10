(rtn/iwe) Vier Feuerwehren kämpfen seit dem frühen morgen gegen ein Großfeuer in einem ehemaligen Hotel in Satrup an.

Kurz nach sechs Uhr wurden die Wehren alarmiert, bei deren Eintreffen zogen bereits dichte Rauchwolken aus dem Dach und kurze Zeit später brannte dieses lichterloh, sagte Feuerwehreinsatzleiter Johannes Hoeck.



Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Wenige Stunden zuvor waren in der Nähe des ehemaligen Gasthofes bereits ein Müllcontainer und ein Auto ausgebrannt. Die Polizei ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt.