(rtn) Ein Leck in der Kohlensäurezuführung für Getränke hat am Nachmittag einen CO2-Alarm bei McDonalds auf der Raststätte Buddikate an der A 1 ausgelöst, und für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt.



Nach Auslösen der Warnmelder hatte der Leiter der McDonalds-Filiale sofort eine Räumung des Gebäudes veranlasst. Gäste und Personal hatten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Sicherheit gebracht. Ein Spür- und Meßtrupp des Löschzuges Gefahrgut (LZG) und Feuerwehrleute unter Atemschutz hatten das Leck schnell entdeckt und eine Abschaltung der Anlage veranlasst. Die zunächst gemessenen Werte verflüchtigten sich allerdings schnell und so konnten Personal und Gäste ohne Gefahr wieder in das Gebäude zurück. Während des Einsatzes hatte die Polizei Teile des Rastplatzes für den Verkehr gesperrt. Zum Dank an die Rettungskräfte hat der Filialleiter nach Ende des Einsatzes eine Runde Getränke und Burger spendiert.



Im Einsatz waren: FF Hammoor, FF Bargteheide, Löschzug Gefahrgut (LZG), Rettungsdienst, Technische Einsatzleitung (TEL) und die Polizei.