Status Quo auf Abschieds-Tour

(rtn) Unter dem Titel "The Last Night Of The Electrics Tour" spielt Status Quo von Oktober bis Dezember ein letztes Mal in Europa. Wir waren im Hallenstadion Zürich dabei. Am 10. November sind Status Quo in der Barclaycard Arena Hamburg zu Gast.





Status Quo entstand 1962 aus einer Londoner Schülerband, der auch Sänger Francis Rossi angehörte. Erste Erfolge stellten sich bald ein, der große Durchbruch kam 1973 mit dem Nummer-1-Album „Hello!“. Seither sind sie aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken: "Rockin All Over The World", "Whatever You Want" und "In The Army Now" sind die Klassiker, die Status Quo zu einer der berühmtesten Bands der Welt machten. Francis Rossi: „Wir haben schon länger darüber gesprochen und jetzt entschieden, dass es Zeit ist, den Stecker zu ziehen. Es wurde für uns immer anstrengender, auf Tour zu gehen. Wir wollten vor 30 Jahren das letzte Mal aufhören, aber diesmal ist es endgültig. Das heisst ja nicht, dass wir nicht andere Dinge tun werden.“ Quelle: Hallenstadion