(rtn) Zu Gast bei Bettina Böttinger im Kölner Treff waren Wigald Boning, Claus-Theo Gärtner, Barbara Meier, André M. Hennicke, Silke Naun-Bates, Michael Wurst und Alina Süggeler.



Wigald Boning

Eigentlich fing alles mit einer viel zu heißen Sommernacht im August 2015 an - daraus wurden 204 Tage "Zelten am Stück". Wie es Wigald Boning bei Wind und Wetter ergangen ist und was der Komiker, Autor und Musiker bei seinem Experiment alles erlebt hat, darüber wird er am Freitag im Kölner Treff berichten. Eines sei schon jetzt verraten - eine Nacht in Köln wird er so schnell nicht vergessen und ein Stückchen Rasen als Schlafplatz war ihm fast schon heilig.



Claus-Theo Gärtner

Zerfurchtes Gesicht, die tiefe Stimme und der Zigarettennebel: Das waren mehr als 30 Jahre lang freitagabends im ZDF die unverkennbaren Markenzeichen des Privatdetektivs Josef Matula. 2013 hörte Claus-Theo Gärtner als Matula auf, schrieb gemeinsam mit seiner Frau ein Buch, in dem er von der schweren Geburt als hässliches Entlein, von seinen Jugendsünden, seinem Weg an die Berliner Schaubühne und seinen Autoleidenschaften erzählt. Warum er nun doch wieder als Matula im TV unterwegs ist, erzählt er im "Kölner Treff"



Barbara Meier

Vielleicht wäre Barbara Meier auch "Deutschlands schönste Programmiererin" geworden, ganz sicher aber war die Mathematikstudentin 2007 Siegerin bei "Germany's Next Top Model. Mittlerweile ist sie nicht nur auf dem Laufsteg und bei Fotoshootings gefragt, auch vor der Film- und TV-Kamera weiß sie zu überzeugen. In ihrem neuen Buch beschreibt sie, wie man vom "Traumgewicht" zum "Glücksgewicht" kommt.



André M. Hennicke

Psychopathen, Serienkiller, eiskalte Blutrichter - wenn es um die Verkörperung destruktiver Charaktere in deutschsprachigen Produktionen geht, gehört André Hennicke zur ersten Wahl! In den Kölner Treff kommt er, um über seine Rolle in dem hochgelobten deutschen Drama "Jonathan" zu sprechen. Er verkörpert hier einen krebskranken Bauern, der von seiner Vergangenheit und einem sexuellen Geheimnis eingeholt wird. Darüber hinaus erzählt uns Hennicke, warum es in der damaligen DDR keine Pornos geben musste!



Silke Naun-Bates

Silke ist acht Jahre alt, als sie bei einem Unfall beide Beine verliert. Ein Leben als Frau, Partnerin, geschweige denn Mutter schien unmöglich. Doch Silke akzeptierte ihre Behinderung nicht nur, sie ist glücklich, so wie sie ist. Sie ist Mutter und erfolgreich in ihrem Beruf. In ihrem aktuellen Buch "Mein Koffer voller Glück" schreibt sie, warum sie dankbar ist, warum Humor und Mut wichtig sind und wir alle die Freiheit haben, glücklich zu sein.



Michael Wurst

Im Leben von Michael Wurst wird es nie langweilig. Der Versicherungsmakler ist nicht nur der Frontmann der Ruhrgebietsband "The Tweens", er unterhält als Stadionsprecher des Vfl Bochum auch die Zuschauer bei den Heimspielen des Zweitligisten.und im "Wunder von Bern" übernahm er einst sogar eine kleine Rolle vor der Kamera. Ab dem 17. Oktober ist Michael Wurst nun mit seiner Familie im WDR-Fernsehen zu sehen, in der Dokusoap "Familie Wurst - mit Herz und Haaren". Gemeinsam mit Onkel Werner und Papa Manfred zeigt er uns seine Welt - eine Welt voll skurriler Geschichten aus dem Ruhrpott.



Alina Süggeler

Drei Jahre war es still um die Frontfrau der Popband Frida Gold, nun meldet sich die Sängerin mit einem neuen Album zurück. Das heißt schlicht "Alina" und erschien am 30. September. Doch nicht nur damit sorgt die Frontfrau aus Hattingen für Gesprächsstoff, denn im neuesten Video zur Singleauskopplung von "Langsam" zeigt sich die 31-Jährige gänzlich nackt. Im Kölner Treff erzählt sie, warum sie für den Song die Hüllen fallen ließ und inwiefern es für sie wichtig ist ganz zu sich selbst zu stehen. Quelle: WDR