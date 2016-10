Kiel (rtn) Die Segeljacht "A" hat am Sonntagvormittag zum ersten Mal Segel gesetzt - im Nebel vor Strande.



Vom Ufer aus verfolgten Spaziergänger in den Morgenstunden das Setzen der Segel an den bis zu 90 Meter hohen Masten. Der Name A war auf dem Segel unschwer zu erkennen. Auftraggeber des keilförmigen Dreimasters mit futuristischem Design ist der russische Milliardär Andrej Melnitschenko.