Abflug im Sieker "Nerv"-Kreisel

Siek (rtn) Nachdem sich in der Nacht vermutlich ein Kleintransporter bei seinem "Abflug" im Kreisverkehr die Ölwanne aufgerissen hat, zog sich eine lange Ölspur bis zum Gewerbegebiet Jacobsrade hin.



Auf der regennassen Strasse hatten sich die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe schnell verteilt.



Feuerwehrleute der FF Siek reinigten die Fahrbahn mit umweltfreundlichem Bioversal und beseitigten die Gefahr. Ölspuren verursachen eine rutschige Fahrbahn und stellen somit eine Verkehrsgefährdung dar, die zu Folgeunfällen führen kann.



Der Sieker Kreisel wegen seiner Unfallhäufigkeit bekannt. Überall sind in der Böschung und an den Bäumen die bisherigen Unfallspuren zu sehen.