Kiel (rtn/ots) Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Schauenburger Strasse fahndete die Kieler Polizei nach einem 24 Jahre alten Mann. Er wurde gegen 19 Uhr, im Kieler Stadtgebiet durch Polizeibeamte festgenommen. Die Fahndung ist erledigt.

Der Mann wird derzeit durch die Kriminalpolizei vernommen. Hintergründe zur Tat können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden und werden voraussichtlich im Verlauf des Montags bekannt gegeben.

Sonntagmittag wurde eine Wohnung in Suchsdorf nach richterlicher Anordnung durchsucht, der Mann konnte hier jedoch nicht angetroffen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Gesuchte gegen 02:30 Uhr in der Wohnung mit dem 43-jährigen Mieter in Streit geraten, bei dem er ihn mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte er auch die Lebensgefährtin des Geschädigten leicht. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

Noch in der Nacht hatte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit speziell ausgebildeten Hunden, durchgeführt.