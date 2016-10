Großhansdorf (rtn) Motorsägen heulen und Bagger bahnen sich ihren Weg durch den Wald. Aus Sicherheitsgründen werden Bäume an der Bahnstrecke Wöhrendamm und Höhe der Brücke am Waldreiterweg seit Montagmorgen gefällt. Der Wöhrendamm bleibt deshalb noch bis zum 19. Oktober gesperrt.



Manche der Bäume sind bis zu dreissig Meter hoch und über 150 Jahre alt. Durch ihre Nähe zum Bahndamm bilden sie eine Gefahr für den U-Bahnverkehr. Orkan "Xaver" hatte am 5. Dezember 2013 eine große Buche über die Schienen gelegt. Dem Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig, die U- Bahn zu stoppen. Die Bahn entgleiste und war rechts gegen einen Brückenpfeiler am Waldreiterweg geprallt. Die Reparatur von Waggon und Brücke hatte Kosten von knapp einer Million Euro verursacht. Die Brücke der U-Bahn-Linie 1 über den Waldreiterweg wurde am 21.September 2016 wieder ins Fundament eingehoben und verschweißt.

Mit der Fällaktion wollen die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten und die Hamburger Hochbahn AG verhindern, dass sich ein ein derartiges Unglück wiederholt. Die U-Bahn-Strecke ist noch bis 20. Oktober gesperrt, ab Freitag 21. Oktober fährt um 4.32 Uhr die erste Bahn in Großhansdorf ab.