Kiel (rtn/ ots) Der 24 Jahre alte Kieler, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 43-jährigen Mann in einer Wohnung in der Schauenburger Straße lebensgefährlich verletzt hatte, wurde Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei handelt es sich um eine Beziehungstat.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass sich der

24-Jährige in der Tatnacht zur Aussprache mit seiner ehemaligen

Lebensgefährtin in der Wohnung des späteren Opfers getroffen hat. Als

der 43-Jährige einen Streit zwischen den beiden mitbekommen hatte,

soll er dazwischen gegangen und mit mehreren Messerstichen in den

Oberkörper lebensbedrohlich verletzt worden sein. Sein Zustand ist

nach wie vor kritisch. Auch die 22-Jährige erlitt leichte

Verletzungen durch das Messer. Nachdem der Tatverdächtige aus der

Wohnung geflüchtet war, informierte sie Polizei und Rettungskräfte.



Noch in der Nacht waren zeitweise bis zu 25 Streifenwagen zur

Fahndung eingesetzt. Nachdem sich die Hinweise verdichtet hatten,

dass sich der Gesuchte in Suchsdorf aufhalten könnte, wurde den

gesamten Sonntag bis zur Festnahme gegen 19 Uhr intensiv im Stadtteil

gefahndet. Zeitweise mussten einige Straßen gesperrt werden, um die

polizeiliche Arbeit nicht zu gefährden.



Gegen 08:30 Uhr haben eingesetzte Polizeibeamte den Mann in seinem

Wagen im Weißdornweg angetroffen. Er konnte sich jedoch der Festnahme

entziehen und flüchtete trotz Abgabe eines Warnschusses.



Im weiteren Verlauf der Fahndung schlug ein speziell ausgebildeter

Suchhund an einem Mehrfamilienhaus im Sukoring an. Nachdem auch

Anwohner berichtet hatten, dass sich offenbar eine fremde Person im

Gebäudekomplex aufhalten soll, wurde durch die Einsatzleitung

beschlossen, eine Wohnung sowie die Kellerräume des Hauses durch

speziell ausgebildete Beamte des zivilen Streifenkommandos (ZSK) zu

durchsuchen. Die Durchsuchung führte allerdings zu keinem Erfolg. Der

Mieter der durchsuchten Wohnung hat nach jetzigem Ermittlungsstand

keinen Bezug zu dem Tatverdächtigen und ist polizeilich unbekannt.



Der 24 Jahre alte Tatverdächtige konnte letztlich gegen 19 Uhr auf

dem Grundstück seines Elternhauses in Suchsdorf widerstandslos

festgenommen werden, nachdem er dort aus freien Stücken erschienen

war. Vor Ort befindliche Kräfte führten die Festnahme durch. Er ist

polizeilich bereits bekannt, lässt sich anwaltlich vertreten und

äußert sich nicht zum Tatvorwurf.



Insgesamt handelte es sich um eine hochdynamischen Polizeilage, in

der sehr schnell und ohne Vorbereitungszeit Polizeikräfte in einen ad

hoc-Einsatz gebracht werden mussten. Dabei konnten aus faktischen

Gründen nicht alle Informationsbedürfnisse der vor Ort betroffenen

Anlieger befriedigt werden. Darum bitten wir um Verständnis.



Die Polizeidirektion Kiel bedankt sich bei den Bürgern für den

Vertrauensvorschuss und die aufgebrachte Geduld.