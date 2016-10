(rtn) "Film ab", heißt dieses Mal das Motto des Orchesters der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf unter der musikalischen Leitung von Thomas Keller. Das Orchester präsentiert bei einem Konzert bekannte Musiktitel aus großen Kinofilmen.



Bei den drei Worten "geschüttelt nicht gerührt" weiß jeder, welcher Agent und Charmeur diese Worte gesagt hat. Auch "Dirty Dancing" mit dem bekannten Satz "Mein Baby gehört zu mir!" ist in vielen Köpfen in Erinnerung geblieben und ließ kaum ein Auge trocken. Ebenso charakterliche Figuren wie die von Agatha Christie und auch die heutigen Kinofilme wie "Herr der Ringe" und "Fluch der Karibik" dürfen an einem Kinoabend nicht fehlen. Aber was sind all diese Kinofilme ohne die eindrucksvolle Filmmusik. "Die Musiker proben eifrig für dieses Konzert", freut sich der Dirigent Thomas Keller, "das Publikum kann sich auf spektakuläre Darbietungen freuen, mehr wird allerdings nicht verraten. Kommen Sie also in die musikalische Kinovorstellung und freuen sich auf viele schöne Erinnerungen."



Der "Film geht ab" am 05. November 2016 um 19.00 Uhr im Emil-von-Behring-Gymnasium, Sieker Landstraße 203 in Großhansdorf. Karten sind an der Abendkasse für € 12,00 erhältlich oder aber im Vorverkauf bei Lotto-Tabak-Geschäft, Eilbergweg 16 in Großhansdorf zzgl. Vorverkaufsgebühr. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt