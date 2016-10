Barsbüttel (rtn) Eine brennende Mülltonne hat am Montagabend ein vor einem Einfamilienhaus in der Straße Zum Rähnbach geparktes Auto in Brand gesetzt.



Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, brannte der Wagen im vorderen Bereich. Glücklicherweise hatten die Feuerwehrleute den Brand schnell gelöscht, bevor die Flammen eine Garage und deren Dachüberstand erfasste. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Barsbüttel, Rettungsdienst und Polizei