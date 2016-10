Empire of the Sun auf Tour

(rtn) Am 28. Oktober erscheint "Two Vines", das neue Album on Empire Of The Sun. Die Band wurde im Jahr 2007 von Luke Steele und Nick Littlemore gegründet und entstand aus einem australischen Musikprojekt.



Das Australische Duo hat seit ihrem Beginn ordentlich Preise abgestaubt. Ihre beiden Alben verkauften sich zusammen über drei Millionen Mal. Zudem haben sie auf Anhieb 8 ARIA Awards gewonnen und waren nebst vielen weiteren Preisen zweimal für den BRIT-Award nominiert. Zudem wurden drei ihrer Singles mit Platin ausgezeichnet.

Mit ihrem neuen Album «Two Vines», welches am 28. Oktober 2016 veröffentlicht wird, beginnt das nächste Level ihrer Mission. Am 17.10.16 war die Band im Xtra Zürich zu Gast.