Hamburg (rtn) Er ist Schauspieler, Schriftsteller und Weltenbummler. Gerade erschien sein Buch "Was das Leben sich erlaubt". Bei Markus Lanz erinnert sich Hardy Krüger an das Aufwachsen unter dem NS-Regime.



Dr. Stefan Hördler, Historiker

Seit 2015 leitet Hördler die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. In der Sendung spricht der renommierte Historiker über "Das Höcker Album - Auschwitz durch die Linse der SS".



Ruth-Anne Damm von "Heimatsucher e.V."

Seit fünf Jahren arbeitet die 28-Jährige als sogenannte "Zweitzeugin" für den Verein "Heimatsucher e.V." und trifft regelmäßig Holocaust-Überlebende. Damm erzählt von ihrer Arbeit.



Dr. Manfred Lütz, Theologe und Autor

Für das Buch "Solange wir leben, müssen wir uns entscheiden" traf Lütz den Auschwitz-Überlebenden Jehuda Bacon. In der Sendung erzählt Lütz von den Gesprächen mit Bacon. Quelle: ZDF