Wentorf bei Hamburg (rtn) Ein Windlicht hat in der Nacht im Birkenweg vermutlich eine Türzarge und die Treppe eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt. Eine Mutter mit zwei Kindern wurden leicht verletzt.



Gegen 02.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute alarmiert und trafen kurze Zeit später am Brandort ein. Bei deren Eintreffen brannte die Tür und Teile der Treppe zum Obergeschoss. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab und durchsuchten das Haus. Alle Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Vorsorglich wurden aber eine Mutter und deren beiden Kinder vom Rettungsdienst im Rettungswagen untersucht. Ins Krankenhaus brauchten sie aber nicht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Haus mit einem Druckbelüfter entraucht.



Im Einsatz waren FF Wentorf, Rettungsdienst und die Polizei