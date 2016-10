(rtn) Gleich zwei Mal wurde die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf am Dienstagabend zu einem Brandmeldealarm in einem als Flüchtlingsunterkunft genutztem Gebäude am Eilbergweg alarmiert.



Wahrscheinlich hatte Küchendunst die beiden Melder im Gebäude ausgelöst. Unter Atemschutz wurden die Räume überprüft, ein Feuer wurde nicht festgestellt. Die Melder hatten in der vergangenen Woche mitten in der Nacht schon einmal ausgelöst.



Im Einsatz waren FF Großhansdorf, Rettungsdienst und Polizei