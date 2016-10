Großhansdorf (rtn) Die Baumfällarbeiten an der Bahnstrecke am Wöhrendamm wurden am Mittwoch fortgesetzt. Sie sollen am Donnerstagabend abgeschlossen sein. Parallel zu den Fällarbeiten liefen die Aufräumarbeiten an.



Seit Wochenanfang werden am Wöhrendamm aus Sicherheitsgründen teilweise weit über 150 Jahre alte Buche links und rechts der U-Bahn-Strecke gefällt. Der Wöhrendamm bleibt deshalb noch bis zum 19. Oktober gesperrt.



Orkan „Xaver“ hatte am 5. Dezember 2013 dort eine große Buche über die Schienen gelegt. Dem Triebwagenfahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig, die U- Bahn zu stoppen. Die Bahn entgleiste und war rechts gegen einen Brückenpfeiler am Waldreiterweg geprallt. Die Reparatur von Waggon und Brücke hatte Kosten von knapp einer Million Euro verursacht.



Mit der Fällaktion wollen die Landesforsten Schleswig-Holstein und die Hamburger Hochbahn AG verhindern, dass sich ein solches Unglück mit womöglich schlimmeren Folgen wiederholt. Das Areal zwischen den U-Bahnstationen Kiekut und Großhansdorf gehört den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten. Die U-Bahn-Strecke ist noch bis 20. Oktober gesperrt, ab Freitag 21. Oktober fährt um 4.32 Uhr die erste Bahn in Großhansdorf ab.