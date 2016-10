(rtn) Millionen verkaufter CDs, unzählige Preise und Auszeichnungen und sagenhafte 55 Millionen Facebook-Fans. Der französische DJ David Guetta ist auf Tour. Wir waren im Hallenstadion Zürich dabei.



Die ganze Hingabe und Leidenschaft von David Guetta gilt einen Live-Shows rund um den Globus. Mit seiner Mischung aus grossen Pop-Hymnen und hypnotisierenden House Tracks bringt er die Massen regelmässig zum kollektiven Überschäumen. Am 19. Oktober 2016 wird er das Hallenstadion in Zürich in einen gigantischen Club verwandeln. Die Hits seines aktuellen Albums ‚Listen’ inklusive dem offiziellen UEFA Euro 2016 Song „This One's For You“ dürfen natürlich nicht fehlen.