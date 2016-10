Hamburg (rtn) Noch bis zum 9. November verfilmt Regisseurin Sabine Bernardi den Umweltthriller „Tatort: Böser Boden“ (AT) nach einem Buch von Georg Lippert und Marvin Kren. Wir waren am Set.







Vor einer niedersächsischen Erdgas-Förderanlage wird die Leiche eines persischstämmigen Ingenieurs gefunden. Erste Verdachtsmomente deuten auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Bei ihren Ermittlungen stoßen Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und seine Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz) auf eine zutiefst gespaltene Dorfgemeinschaft. Die einen sehen in der Gasgewinnung mögliche Jobs, andere fürchten die Vergiftung von Mensch und Tier.



Regisseurin Sabine Bernadi, Holger Heinßen,(Cinecentrum), Franziska Weisz, Christian Granderath (NDR), Wotan Wilke Möhring,