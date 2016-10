(rtn) Im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg fand am Mittwochabend die exklusive HOLIDAY ON ICE-Gala statt.

Moderatorin dieses besonderen Abends war der beliebte TV-Star und die Stimme der Holiday on Ice Show BELIEVE, Sylvie Meis.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Sylvie Meis und Stephan Jaekel, Daria Perminova und Evgueny Belianin, Annette Dytrt und Yannik Bonheur , Maren Gilzer, Magdalena Brzeska, Monica Ivancan mit Schwester Miriam, Jenny Elvers und Steffen von der Beeck, Nico Schwanz, Norbert Schramm, Alexa Benkert, Vanessa Meisinger, Selina Herrero, Clemens Schick, Barbara Schöne, Giovanni und Jana Ina Zarrella, Tomas Sniadowski, Inan Lima, Anna Hiltrop, Anna Heesch, Natalia Wörner, Ursula Karven mit Sohn Liam, Ilona und Klaus Baumgart, Marina Kielmann, Sila Sahin mit Schwester Valerie