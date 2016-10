(rtn) Er zählt zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. In wenigen Tagen erscheint seine Biografie "Da kommt noch was - Not Dead yet". Phil Collins erzählt von seiner außergewöhnlichen Karriere.



Benjamin von Stuckrad-Barre, Autor

Seit zehn Jahren trinkt er keinen Alkohol mehr. Gerade erschien sein Buch "Nüchtern am Weltnichtrauchertag". Stuckrad-Barre sagt, wie das Leben aussieht, wenn man nicht mehr trinkt.



Kristin Heitmann, Unternehmerin

Mit ihrem Unternehmen entwickelt sie Apps für Kinder. In der Sendung sagt Heitmann, warum es wichtig ist, dass Kinder mit digitalen Medien in Kontakt kommen.



Gerald Hüther, Neurobiologe

In seinem Buch "Rettet das Spiel!" erklärt der Neurobiologe, warum Leben mehr als Funktionieren ist. In der Sendung sagt Hüther, warum das Spielen für Kinder und Erwachsene so wichtig ist.