(rtn) Nach einem technischen Defekt ist am Donnerstagnachmittag ein Mazda auf der A 1 zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide komplett ausgebrannt. Probleme gab es wieder mit der Rettungsgasse.



"Zahlreiche Autofahrer hängten sich dreist hinter die mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Feuerwehrzeuge und machten so die Rettungsgasse für nachfolgende Rettungsfahrzeuge wieder dicht", beklagten sich Gemeindewehrführ Olaf Klaus und Wehrführer Kai-Uwe Gatermann. Den Autobrand hatten die Feuerwehrleute dennoch schnell im Griff. Unter Atemschutz löschten sie das brennende Fahrzeug mit Wasser ab.

Während des Löscheinsatzes leitete die Polizei den Verkehr an der Brandstelle vorbei. Es kam zu einem Stau bis nach Bad Oldesloe zurück