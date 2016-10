Ahrensburg (rtn) Ersthelfer und Feuerwehrleute haben in der Nacht auf dem Ostring in Höhe Großhansdorf eine 32 Jahre alte Frau und einen 16-Jährigen Jugendlichen aus einem Auto gerettet, das nach einem Unfall in Vollbrand stand.



Der VW Golf war aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und knapp dreissig Meter weit durch die Böschung geschleudert. Dort fing der Wagen sofort Feuer, sagte Jan Haarländer, Einsatzleiter der Feuerwehr



Ersthelfer hatten den Unfall bemerkt und zogen mit vereinten Kräften die Fahrerin heraus. Fast zeitgleich trafen die Feuerwehrleute und Rettungskräfte ein. Parallel zu den Löscharbeiten holten sie den 16-Jährigen Beifahrer aus dem brennenden Wagen heraus.



Mit schweren Verletzungen wurden beide noch in der Böschung von Notärzten behandelt. Dabei äußerte einer von ihnen, dass sich noch eine dritte Person im Wagen befunden habe. Mit Wärmebildkamera und Taschenlampen ausgerüstet, überprüften die Feuerwehrleute daraufhin zunächst die Böschung, ehe sie eine Suchkette am Waldrand bildeten und den Nahbereich absuchten. Hierbei konnten sie jedoch keine weitere Person feststellen, die möglicherweise unter Schock stehend sich vom Unfallort entfernt hatte.



Mit Rettungswagen wurden die beiden Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte den Ostring in beide Richtungen und nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Bei den Insassen handelt es sich wohl um den 16-jährigen Sohn und die Lebensgefährtin des Autobesitzers.



Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Großhansdorf, Rettungsdienst und die Polizei