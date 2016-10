(rtn) Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden auf der B404 bei Grönwohld zwei Menschen lebensgefährlich, und drei weitere leicht verletzt. Der VW Kombi einer Urlauberfamilie war frontal mit einem entgegenkommenden 40-Tonnen-Lastwagen zusammengeprallt.



Nach ersten Angaben der Polizei war der VW aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Der LKW-Fahrer versuchte auszuweichen, was im aber nicht mehr gelang. Es kam zum Zusammenprall. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des VW-Kombi und dessen Ehefrau wurden in dem total zertrümmerten Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehrleute brauchten über eine Stunde lang um die beiden Schwerverletzten zu befreien. Während dieser Arbeiten wurden sie permanent vom Rettungsdienst versorgt. Der Rettungshubschrauber Christoph 29 flog den Fahrer in eine Klinik, die Ehefrau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Kinder des Ehepaares erlitten bei dem Unfall einen Schock, blieben aber ansonsten unverletzt. Die Kindersitze im Fahrzeug hatten sie geschützt. Die beiden Kinder wurden am Unfallort von Verwandten des verunglückten Ehepaares und dem Rettungsdienst betreut. Sie wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die vierköpfige Familie kam aus Frankfurt/oder und war war auf dem Weg in den Urlaub.



Die Leitstelle hatte ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Unfallort geschickt. Neben der Feuerwehr waren mehrere Notärzte, ein Rettungshubschrauber und die Technische Einsatzleitung Rettungsdienst (TEL) im Einsatz. Während der aufwändigen Rettungsarbeiten hatte die Polizei die B 404 für mehrere Stunden lang voll gesperrt.