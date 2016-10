Hamburg (rtn) Feuerwehrleute haben beim neuen Sperrwerk an der Elbe einen Biber gerettet und wieder ausgesetzt.



Spaziergänger hatten den Biber auf einem Betonabsatz des Sperrwerks entdeckt. Das Tier saß fest und kam alleine dort nicht mehr heraus. Mit einem Netz und einem Kescher stieg ein Feuerwehrmann mit einer Absturzsicherung in etwa fünf Meter Tiefe ab. Nach mehreren Versuchen erwischte er das Tier, brachte es in Sicherheit und setzte es wieder aus. Der Biber ist eines von vielen Lebewesen im Naturschutzgebiet Borghorster Elblandschaft. Im Einsatz waren FF Altengamme und GW 26