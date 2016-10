(rtn) Mit einem musikalischen Fackelzug durch das abendliche Hammor und einer Feierstunde im Gemeindehaus wurden Amtswehrführer Hans Kunde und dessen Stellvertreter Ronald Willmann am Freitagabend aus ihren Ämtern verabschiedet.

Amtsvorsteher Herbert Sczech dankte in seiner Rede den beiden verdienten Feuerwehrleute für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz und ernannte Hans Kunde, der zwölf Jahre an der Spitze der Feuerwehren des Amtes Bargteheide Land gestanden hatte, nach einstimmigem Beschluss der Feuerwehren zum Ehrenamtswehrführer.



Gleichzeitig wurden Harald Grewe aus Fischbek als neuer Amtswehrführer und Marc Strangmeyer aus Todendorf als dessen Stellvertreter im Amt vereidigt. Über einhundert Kameraden und Weggefährten, darunter Kreisbrandmeister Gerd Riemann nahmen an der Verabschiedung teil, die mit einem gemütlichen Beisammensein endete. Musikalisch begleitet wurde die Feierstunde von den Musikzügen aus Hammoor und Todendorf.