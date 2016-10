Andrea Berg "Seelenbeben" - Live

(rtn) Andrea Berg ist auf großer Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, wo sie in 26 Städten live zu erleben sein wird. Jetzt war die Künstlerin in der Sparkassen-Arena in Kiel zu Gast.





Mit dem Album "Du bist frei" begann 1992 begann die einzigartige Karriere der Sängerin. 22 Jahre später kannsich Andrea Berg über mehr als 13 Millionen verkaufte Tonträger freuen – und über zahlreiche Bestwerte: über 900 Wochen in den deutschen Album-Charts, davon allein 347 Wochen mit ihrem "Best Of" (in Österreich hält sich das Album seit über 600 Wochen in den Charts). "Du hast mich tausendmal belogen" ist seit Jahren in den Top 10 der erfolgreichsten Live-Titel des Jahres laut GEMA und war außerdem über mehrere Jahre durchgängig die meistgekaufte Schlager-Single in den deutschen Download-Shops. Insgesamt erhielt sie über 100 Goldund Platin-Auszeichnungen, sechs ECHOs, acht Goldene Stimmgabeln und zahlreiche weitere Medienpreise wie den Bambi, die Goldene Henne und vieles mehr.