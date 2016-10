Feuerwehreinsatz nach Gasgeruch

(rtn) Angeblicher Gasgeruch aus einer Gaststätte am Holstenkamp in Glinde hat in der Nacht einen Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.



Gegen 02.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute alarmiert, nachdem ein Gasgeruch im Bereich Holsgenkamp festgestellt worden war. Zunächst wurde die Straße gesperrt und das Gebäude wurde geräumt. Der ebenfalls alarmierte Spür- und Meßtrupp des Löschzug Gefahrgut (LZG) nahm Messungen vor, stellte aber keine gefährlichen Stoffe fest. Möglicherweise hatten Gerüche aus einem Abfluss für die Alarmmeldung gesorgt.

Im Einsatz waren FF Glinde, LZG, Rettungsdienst und Polizei