(rtn) Auch in diesem Jahr zeigt Das Erste über die Festtage wieder Märchenklassiker in neuem Gewand.

Für ein besinnliches Familienprogramm sorgen diesmal die Neuverfilmungen „Prinz Himmelblau und Fee Lupine" (Radio Bremen/MDR/NDR/ARD) und „Das singende, klingende Bäumchen" (rbb/SR/ARD) am 1. Weihnachtstag. Am 2. Feiertag haben „Hans im Glück" (NDR/ARD) und „Das Märchen vom Schlaraffenland" (HR/ARD) Premiere.



An märchenhaften Schauplätzen in ganz Deutschland entstanden die vier Neuverfilmungen. Bekannte Stars wie Heino Ferch, Gustav Peter Wöhler, Friederike Kempter, Mechthild Großmann, Heikko Deutschmann, Uwe Ochsenknecht, Heinz Hoenig u.v.m. spielen darin an der Seite junger Schauspiel-Talente wie Jytte-Merle Böhrnsen, Lucas Prisor, Ruby O. Fee, Jonathan Berlin, Michelle Barthel, Anton Spieker, Klara Deutschmann und Björn Ingmar Boeske. Wolfgang Eissler (Regie) Quelle: ARD