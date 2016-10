Feuer in Asylbewerberunterkunft

(rtn) In einer Unterkunft für Asylbewerber in Sahms (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es in der Nacht gebrannt. Laut Polizei und Feuerwehr waren die Flammen in der Küche des Hauses ausgebrochen.



Als die ersten Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Gebäude heraus. Menschen wurden nicht verletzt, alle Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Polizei einen Mann in Gewahrsam, weil er immer wieder die Arbeit der Feuerwehr behinderte. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Sahms, FF Schwarzenbek, FF Elmenhorst, FF Graubau, Rettungsdienst, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und die Polizei