rtn) Meterhoch schlagen die Flammen in den Morgenhimmel über Timmendorfer Strand empor. Der Dachstuhl des Nautic - Club brennt in voller Ausdehnung. Mit Video

Im Innen- und Außenangriff kämpfen die Feuerwehrleute mit einem massiven Löscheinsatz gegen den Großbrand an. Dichter schwarzer Rauch zieht über die Brandstelle hinweg. Vier Drehleitern sind in Stellung gebracht, weit über 100 Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind im Einsatz, sagte Stefan Muuss, Einsatzleiter der Feuerwehr.



Die Löscharbeiten dauern nach Einschätzung der Feuerwehr noch den ganzen Tag lang an. Es ist offenbar schwer, die Flammen in den vielen hölzernen Zwischendecken der Diskothek zu löschen. Ein Anwohner wurde laut Einsatzleitung mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Noch während der Löscharbeiten nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.



Seit 1972 wird im legendären "Nautic Club" im beliebten Ostseebad Timmendorfer Strand gefeiert. Im Vorjahr hatte die Disko geschlossen. In Kürze sollte sie nach Renovierungsarbeiten wiedereröffnet werden.