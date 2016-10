(rtn) Großeinsatz im Ahrensburger Gewerbegebiet. Bei der Druckerei Kauffeldt an der Straße Ewige Weide geriet am Mittwochnachmittag ein großer Papiercontainer mit gepressten Papierschnipseln in Brand. Mit Video.





Das Feuer drohte aus dem brennenden Container in die Papierpresse und das direkt angrenzende Gebäude überzugreifen. Zunächst zog der Fahrer einer nahe gelegenen Recyclingfirma den brennenden Container vom Hof und kippte diesen dann dort ab. Mit Harken verteilten die Feuerwehrleute das gepresste Papier und löschten es unter Atemschutz mit Wasser ab. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, Löschgruppe Hagen, FF Wulfsdorf, der Rettungsdienst und die Polizei.