(rtn) Heute startet der Kinofilm "Ostfriesisch für Anfänger" mit Dieter Hallervorden. Bei Lanz im ZDF sprach Dieter Hallervorden über seine neue Rolle, sagte, wie er die Flüchtlingskrise erlebt und erzählte von seinem Karriereweg.



Atze Schröder, Comedian

Gestern wurde er mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Nächste Woche erscheint Schröders neues Buch "Der Turbo von Marrakesch". Er spricht über seinen Thriller und Grenzen beim Humor.



Wanja Mues, Schauspieler

Als Leo Oswald ist er freitags um 20:15 Uhr in der Krimireihe "Ein Fall für Zwei" zu sehen. In der Sendung erzählt Mues von seinem Karriereweg und spricht über den Tod seiner Eltern.



Dorothee Fleck, Autorin

Sie sagt: "Mein Fahrrad ist meine Heimat." Für ihren Traum vom Reisen mit dem Fahrrad, kündigte sie vor zehn Jahren ihren Job. Fleck berichtet von ihren Reisen um die Welt.



Frank Stauss, Politikberater

Er beobachtet den US-Wahlkampf intensiv. Stauss erklärt, was er im Wahlkampf als besonders "schmutzig" empfindet und sagt, ob so ein Wahlkampf auch in Deutschland denkbar wäre. Quelle: ZDF