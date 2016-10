Gasalarm in Einfamilienhaus

(rtn) Bei der Überprüfung der Heizungsanlage stellte der Schornsteinfeger am Donnerstagmorgen in einem Einfamilienhaus am Stübkamp in Stemwarde einen leichten Gasgeruch fest und informierte die Feuerwehr.



Feuerwehrleute der eingesetzten Wehren und der Spür- und Messtrupp des Löschzuges Gefahrgut (LZG) nahmen Messungen im betroffenen Haus vor. Sie stellten bei der Überprüfung keine bedrohlichen Werte fest. Techniker des Energieversorgers stellten danach die Gaszufuhr für das Haus ab und überprüften dessen Gasleitungen.



Im Einsatz waren: FF Stemwarde, FF Stellau, FF Willinghusen, LZG und Rettungsdienst