(rtn/iwe) Ein Großeinsatz hat die Feuerwehr in Witzwort (Kreis Nordfriesland) in der Nacht in Atem gehalten. Als die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht eintrafen, brannte die Turnhalle der Grundschule Witzwort schon lichterloh - für das Gebäude gab es keine Rettung mehr. Mit Video

Den über 100 Einsatzkräften gelang es aber, ein Übergreifen des Feuers auf das Schulgebäude zu verhindern. Menschen wurden nicht verletzt.



Anwohner hatten das Feuer gegen Mitternacht bemerkt und den Notruf gewählt. Als die ersten Feuerwehrleute kurze Zeit später am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits bereits lichterloh in Flammen. Sofort wurden weitere Wehren nachalarmiert, insgesamt kämpftem weit über einhundert Feuerwehrleute gegen die Flammen an, sagte Kreisbrandmeister Christian Albertsen am Einsatzort.



„Neben den Löscharbeiten an der brennenden Turnhalle war die wichtigste Aufgabe, ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angebaute Schulgebäude zu verhindern“, erklärt Albertsen. Dennoch wurde auch die Schule durch Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Der Kreisbrandmeister geht davon aus, dass in den nächsten Tagen dort kein Unterricht stattfinden kann.



Die Sporthalle brannte vollständig nieder. Besonders schwierig gestalteten sich die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte durch den Umstand, dass das Dach mit Blechplatten verkleidet war. Zudem hatte sich das Feuer auch in die Dämmung unterhalb des Daches vorgearbeitet. Ein Herankommen an den Brandherd war nur durch mühsames Aufsägen des Blechdaches von der Drehleiter aus möglich.



Später wurde dann ein Bagger eingesetzt, um das Dach abzutragen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Zur Brandursache konnten ebenso wie zur Höhe des Sachschadens noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



