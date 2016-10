Megastau nach Gefahrgutunfall

Hamburg (rtn) Kettenreaktion. Nach einem Unfall mit Gefahrgut war die Autobahnabfahrt Moorfleet für längere Zeit voll gesperrt. Ein Schwerlastkran war aus bisher unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Sprinter geprallt , dieser schob sich in der Folge in einen Gefahrgut-LKW.



Aus dem Anhänger des Gefahrgut-LKW lief nach dem Zusammenprall eine leicht entzündbare Harzlösung (UN 1866) aus. Die Unfallstelle wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Unter Atemschutz und in Spezialanzügen kontrollierten Feuerwehrleute zunächst die Ladung und packten beschädigte Gebinde in Plastiksäcke und Überfässer um. Außerdem streuten sie die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe und Farbe mit Bindemitteln ab. Durch die Vollsperrung staute sich der Wochenendverkehr auf mehrere Kilometer zurück.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Billstedt, Pöseldorf, Umwelt- und Technikwache Wilhelmsburg und die Polizei.