(rtn) Die Uraufführung von DIVEN feiert am 30.10.2016 in den Hamburger Kammerspielen Premiere. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





West-Berlin in den 60er Jahren. Das Fernsehen hatte zwei Programme und das Theater boomte. Es war die große Zeit der Kudamm-Bühnen. Glamour, Träume und beste Unterhaltung bekamen die Zuschauer dort allabendlich zu sehen. Das Stück „Diven“ blickt hinter die Kulissen dieser legendären Theater und erzählt die Geschichte der Schauspielerinnen Joan Ford und Diana Schöning. Premiere 30. Oktober 2016 Vorstellungen bis 27. November 2016.



Fotoprobe am 28.10.2016 mit Teresa Weißbach, Robin Brosch, Isabell Fischer, Helen Schneider und Tim Grobe, Christoph Tomanek