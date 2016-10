(rtn) In Hamburg laufen die Dreharbeiten zur Beziehungs-Komödie WAS UNS NICHT UMBRINGT in der Regie von Sandra Nettelbeck (BELLA MARTHA, HELEN) mit u.a. August Zirner und der niederländischen Darstellerin Johanna ter Steege.

Sandra Nettelbeck hat eine starke Verbundenheit zu Hamburg, sie hat bisher alle ihre deutschen Filme in Hamburg gedreht. Der Film kommt 2017 in die deutschen Kinos.



Settermin am 28.10.2016 in der Gelehrtenschule des Johanneum in Hamburg Winterhude

mit Jochen Laune, Maria Köpf,August Zirner, Sandra Nettelbeck, Johanna ter Steege, Leonie Haemer , Michael Beck und Fabian Maubach