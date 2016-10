(rtn) Das Zermatt Unplugged Kaufleuten startete jetzt in die zweite Runde: Bis zum 29.10.2016 verwandelt sich das Kaufleuten im Herzen von Zürich wieder in eine einmalige Festival-Location.



Neben Konzerten von Newcomern und internationalen Stars, werden leckere Kulinarik und ein unvergessliches Gesamterlebnis geboten. Künstler am Freitag, 28.10.16: Aloe Blacc, Gabrielle, Asaf Avidan (solo) & Gavin James, Skin DJ Set