(rtn) Bei einem Unfall wurde am frühen Samstagmorgen auf der A 24 ein Trabi-Fahrer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihn mit seinem Mercedes gerammt und auf den linken Fahrstreifen katapultiert.



Nach ersten Angaben der Polizei waren beide Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs. Höhe der Abfahrt Gudow fuhr der Mercedes aus Unachtsamkeit auf den Trabi auf und hatte diesen von der rechten auf die linke Fahrbahn katapultiert. Der Trabi kippte um und rutschte etwa fünfzig Meter weit über die Autobahn. Feuerwehrleute holten den Mann aus dem Trabi heraus, er war nicht eingeklemmt, sondern hing fest im Gurt. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.



Im Einsatz waren: FF Talkau, FF Büchen, Rettungsdienst mit zwei RTW und einem NEF, sowie die Autobahnpolizei.