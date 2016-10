Oststeinbek (rtn) Anwohner hatten Krähen gesehen die aufgeregt um einen Baum an der Kampstrasse herumflogen und dabei sehr laut krächzten. Schnell hatten sie den Grund dafür entdeckt. Im Baumwipfel hing ein Greifvogel, der sich in einer Sehne verfangen hatte.



Die alarmierten Feuerwehrleute aus Oststeinbek brachten ihren „Multistar-Teleskopmast in Stellung und fuhren im Rettungskorb in die Baumkrone empor und durchtrennten die Sehne mit einem Messer. Behutsam haben sie dann den Greifvogel in eine Transportkiste gepackt und ihn zur Untersuchung zum Tierarzt gebracht. Offenbar blieb der Greifvogel unverletzt und wird demnächst wieder ausgesetzt.