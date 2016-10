Stormarn (rtn) Der Goldene Oktober hat am Sonntag im Norden seinem Namen alle Ehre gemacht und tausende Spaziergänger in die Wälder und Parks gelockt.

So schön ist der Norden. Sonnenstrahlen durchbrachen die uralten Laubbäume vor dem Ahrensburger Schloss. Das Herbstlaub an den knorrigen Bäumen strahlte bunt im Sonnenlicht.



Unglaublich welche Farben die Natur uns zeigt. Von leuchtend Orange bis hin zu tiefem grün und Gelb und Rot. Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite und lässt dank der Sonnenstrahlen den Sommer kaum vermissen.



Unsere Bilder zeigen: Schloss Ahrensburg, Manhagener Teich Großhansdorf, Grabhügel in Grabau, Gut Grabau Gestüt, Schloss Grabau, Baum in Schlamersdorf, Kloster Nütschau