(rtn/ots) Die Terrormiliz IS hat nach Angaben ihres Sprachrohrs Amak einen Messerangriff auf zwei Menschen in Hamburg verübt. Ein Polizeipressesprecher warnte vor Spekulationen. Der Staatsschutz überprüft derzeit, ob er ermitteln muss.





Ein "Soldat des Islamischen Staats" habe den Angriff am 16. Oktober ausgeführt, hatte Amak in der Nacht zum Sonntag mitgeteilt. Am 16. Oktober war ein 16-Jähriger an der Hamburger Alster von einem Unbekannten mit mehreren Stichen getötet worden. Die 15-jährige Begleiterin des Opfers wurde vom Angreifer ins Wasser gestoßen, blieb aber unverletzt.



Die Polizei Hamburg nimmt zur aktuellen Entwicklung / Berichterstattung zum Tötungsdelikt an der Kennedybrücke wie folgt Stellung: "Die Mordkommission führt die Ermittlungen zur Aufklärung des Tötungsdeliktes an der Kennedybrücke mit Hochdruck. Die Mordkommission geht unter Beteiligung des Staatsschutzes auch dem Hinweis auf eine vermeintlich IS-motivierte Tat nach, wobei die Bekennung nach wie vor eine Reihe von Fragen aufwirft".