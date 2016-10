(rtn) Zu Gast bei Bettina Böttinger im Kölner Treff waren Gayle Tufts, Patricia Riekel, Wanja Mues, Claudia Kleinert, Peter Wohlleben, Palina Rojinski und Björn Freitag.

Gayle Tufts

Sie hat sich um das deutsch- amerikanische Verständnis verdient gemacht wie kaum eine andere: Die Vollblut-Entertainerin Gayle Tufts gilt als Deutschlands bekannteste Amerikanerin. Seit 25 Jahren lebt die Erfinderin des "Denglish" in Berlin und erklärt uns seitdem mit viel Humor die feinen kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und Amerikanern. Aktuell blickt sie voller Spannung auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in ihrer Heimat - in ihrer aktuellen Show und am Freitag im "Kölner Treff".



Patricia Riekel

Beinahe zwei Jahrzehnte lang entschied Patricia Riekel als Chefredakteurin der Bunten darüber, welche Promis mit welchen Geschichten den Weg in das Blatt finden - oder eben auch nicht! Die "sanfte Stimme der Bunten" (SZ) wurde damit zu einer Art deutschen "Herrscherin über den Boulevard". Rund drei Monate, nachdem sie sich als Chefredakteurin verabschiedete, begrüßen wir Patricia Riekel im Kölner Treff!



Wanja Mues

Im Jahr 2014 schlüpfte Wanja Mues in die Fußstapfen von Claus Theo Gärtner und bereichert seitdem als eine Art "neuer Matula" die Neuauflage der Kultserie "Ein Fall für Zwei". Zu dieser Zeit konnte der Schauspieler, der schon im zarten Alter von 14 Jahren seine erste Fernsehrolle bekam, noch nicht ahnen, dass er fortan zu den beliebtesten Ermittlern im deutschen Fernsehen gehören würde. Bei seinem "Kölner Treff"-Debüt lernen wir den gebürtigen Hamburger etwas näher kennen und erfahren, dass es auch in seinem Leben schwere Stunden gab.



Claudia Kleinert

Kaum eine andere Frau ist im Deutschen Fernsehen so präsent wie sie. Claudia Kleinert begrüßt bis zu 14mal am Tag die Zuschauer und informiert über das Wetter. Nicht nur ihre Kompetenz, sondern ihre Ausstrahlung und ihre angenehme Stimme, kurz: ihr Charisma kommen beim Zuschauer an. Dass man Charisma lernen und bewusst einsetzen kann, darüber hat sie nicht nur ein Buch geschrieben, darüber wird sie auch im "Kölner Treff" erzählen.



Peter Wohlleben

Der Bestsellerautor und ehemalige Förster Peter Wohlleben versteht als einer der wenigen die Sprache der Bäume. Egal ob Buche, Lärche oder Fichte: Bäume haben Gefühle, schließen Freundschaften und erziehen ihre Kinder. Mit Zuckersaft ernähren sie ihre Zöglinge. Genau wie der Mensch lebt auch der Baum nicht gerne allein. Warum Bäume genauso miteinander kommunizieren wie Menschen in einer Talkshow, erzählt er im "Kölner Treff" und stellt seinen neuen Bildband über die Bäume vor.



Palina Rojinski

"Willkommen bei den Hartmanns" heißt die neue Kinokomödie von Simon Verhoeven in der die rothaarige Berlinerin eine Hauptrolle spielt. Schon 2008 entdeckte der Erfolgsregisseur sie für den Film "Männerherzen", noch bevor sie durch ihre regelmäßigen Auftritte in der Fernsehshow "MTV Home" bekannt wurde. Seither hat sich für die gebürtige Russin, die als Sechsjährige mit ihren Eltern nach Berlin zog, eine Menge getan. Sie spielt und moderiert erfolgreich, erhielt 2015 bei Sat.1 eine eigene Fernsehshow.



Björn Freitag

Im Sendegebiet ist er bekannt wie ein bunter Hund, ob als Vorkoster unterwegs oder als Fernsehkoch einfache und köstliche Gerichte zaubernd - Björn Freitag steht für Genuss und Lebensfreude. Im November ist er nun gleich zweimal in besonderer Mission unterwegs - der gebürtige Westfale testet Imbissbuden, die kurz vor dem Aus stehen, und versucht zu retten, was noch zu retten ist, und er zeigt Familien, wie man mit kleiner Haushaltskasse lecker und gesund kochen kann. Warum er selbst gerne mal in die Bratwurst beißt und wie er selbst Zuhause gerne kocht, das verrät uns der Spitzenkoch am Freitag im Kölner Treff.