rtn) Um die triste Jahreszeit ein wenig bunter zu gestalten, haben sich die beiden Hamburger TEMMA-Biomärkte in Eppendorf und Blankenese etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein traditionelles Erntedankfest für die ganze Familie.



Um pünktlich zu Halloween die richtige Grusel-Dekoration im Haus zu haben, fand an beiden Standortenein kostenloses Kürbis-Schnitzen für Kinder statt. Im Anschluss können sich die Kleinen bei einer spannenden Schnitzeljagd richtig austoben oder beim Herbst-Basteln kreativ werden. Ausgewählte regionale Bio-Hersteller verköstigten die Besucher in den herbstlich dekorierten Märkten zudem mit ihren Leckereien. Quelle: hamburg.de



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Dennis Diekmeier mit Ehefraur Dana und Dion und Dana Diekmeier mit Delani, Anika Lehmann, Ulf Ansorge, Julian Sengelmann, Susanne Boehm, Theresa von Tiedemann mit Freund Bastian Poehls